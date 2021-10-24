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Розкрито секрет, як сильно заощадити на авіаквитках

Гліб Парфененко
Розкрито секрет, як сильно заощадити на авіаквитках

Поради для покупки дешевих квитків представив туристам їх британський колега-професіонал, який подорожував по світу 15 років, письменник Шебс Алом. Як він заявив виданню Express, є кілька способів заощадити на покупках авіаквитків і не тільки.

  1. «Часом дешевими можуть бути не тільки квитки, куплені заздалегідь, а й ті, що були придбані прямо перед вильотом. Вважається, що чим раніше ви бронюєте рейс, тим краще, але насправді це не завжди так», – заявив він, розповів що одного разу квиток, придбаний за день до вильоту на Мальту обійшовся йому в 25 фунтів стерлінгів – це близько 900 гривень.
  2. Туристам з багажем він завжди радить оплачувати багаж через сайт авіакомпанії, а не після прибуття в аеропорт, так ціна завжди нижча.
  3. При купівлі авіаквитка і бронюванні готелів пан Алом покладається на послуги спеціальних сервісів – на кшталт Skyscanner або Booking.com. Причому в них найкраще зареєструватися – як і на сайтах авіаперевізників – для «своїх» клієнтів часто бувають знижки та інші бонуси.
  4. Квитки краще купувати у вівторок-середу, у вихідні рейси шукають всі, хто працює в будні. Відповідно, ціни на квитки в ці дні завжди вище.
  5. Вибирати для відпустки міжсезоння. Літо або великодні канікули стандартний час коли покупка квитків «пробиває дірку» в бюджеті. Уже на вересень-жовтень все дешевше, тим часом пляжний сезон поки не скінчився, зате часто бувають розпродажі квитків.
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