Раскрыт секрет, как сильно сэкономить на авиабилетах

Советы для покупки дешевых билетов представил туристам их британский коллега-профессионал, путешествовал по миру 15 лет, писатель Шебс Алом. Как он заявил изданию Express, есть несколько способов сэкономить на покупках авиабилетов и не только.

«Иногда дешевыми могут быть не только билеты, купленные заранее, но и те, что были приобретены прямо перед вылетом. Считается, что чем раньше вы бронируете рейс, тем лучше, но на самом деле это не всегда так», — заявил он, рассказал, что однажды билет, приобретенный за день до вылета на Мальту обошелся ему в 25 фунтов стерлингов — это около 900 гривен. Туристам с багажом он всегда советует оплачивать багаж через сайт авиакомпании, а не по прибытии в аэропорт, так цена всегда ниже. При покупке авиабилета и бронировании отелей господин Алом возлагается на услуги специальных сервисов — вроде Skyscanner или Booking.com. Причем в них лучше зарегистрироваться — как и на сайтах авиаперевозчиков — для «своих» клиентов часто бывают скидки и другие бонусы. Билеты лучше покупать во вторник-среду, в выходные рейсы ищут все, кто работает в будни. Соответственно, цены на билеты в эти дни всегда выше. Выбирать для отпуска межсезонье. Лето или пасхальные каникулы стандартное время когда покупка билетов «пробивает дыру» в бюджете. Уже на сентябрь-октябрь все дешевле, тем временем пляжный сезон пока не кончился, зато часто бывают распродажи билетов.