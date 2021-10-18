Пожежа охопила найбільший нафтопереробний завод Кувейту (ВІДЕО)

У понеділок на найбільшому нафтопереробному заводі Кувейту спалахнула пожежа, в результаті якого кілька людей отримали поранення, але робота підприємства і експорт бензину не перервалися.

Як повідомляє фотограф AFP, на об’єкті «Мина аль-Ахмаді», розташованому на березі затоки навпроти Ірану, приблизно в 40 кілометрах на південь від столиці Кувейту, піднімаються клуби диму.

Watch: A fire breaks out in the atmospheric residue desulfurization (ARDS) unit of the Mina al-Ahmadi Refinery in #Kuwait after an explosion was heard in the area.https://t.co/599mzJxa9N pic.twitter.com/TkFDZRHxL2 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 18, 2021

Національна нафтова компанія Кувейту, спочатку оголосила про відсутність постраждалих, пізніше оголосила в Твіттері, що серед робітників було кілька травм і випадків отруєння димом.

За її словами, пораненим надали першу допомогу на місці або доставили в лікарню, і вони знаходяться в «стабільному стані».

Приблизно через дві години після того, як компанія оголосила про прибуття пожежних на місце події, компанія написала в Twitter, що пожежа знаходиться під «повним контролем».

Нафтопереробний завод Міна аль-Ахмаді, розташований на площі 10,5 квадратних кілометрів, почав роботу в 1949 році.

Це найбільший з трьох нафтопереробних заводів державної нафтової компанії, що виробляє близько 466 000 барелів бензину в день.

Четвертий нафтопереробний завод з виробничою потужністю 615 000 барелів у добу перебуває в стадії будівництва і повинен бути введений в експлуатацію до кінця року.

Багатий на нафту емірат Перської затоки виробляє близько 2,4 мільйона барелів бензину в день, більша частина якого йде на експорт.