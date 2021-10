Пожежа охопила найбільший нафтопереробний завод Кувейту (ВІДЕО)

У понеділок на найбільшому нафтопереробному заводі Кувейту спалахнула пожежа, в результаті якого кілька людей отримали поранення, але робота підприємства і експорт бензину не перервалися.

Як повідомляє фотограф AFP, на об’єкті «Мина аль-Ахмаді», розташованому на березі затоки навпроти Ірану, приблизно в 40 кілометрах на південь від столиці Кувейту, піднімаються клуби диму.

Watch: A fire breaks out in the atmospheric residue desulfurization (ARDS) unit of the Mina al-Ahmadi Refinery in #Kuwait after an explosion was heard in the area.https://t.co/599mzJxa9N pic.twitter.com/TkFDZRHxL2

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 18, 2021