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КУВЕЙТ

Пожар охватил крупнейший нефтеперерабатывающий завод Кувейта (ВИДЕО)

Глеб Парфененко
Пожар охватил крупнейший нефтеперерабатывающий завод Кувейта (ВИДЕО)

В понедельник на самом большом нефтеперерабатывающем заводе Кувейта возник пожар, в результате которого несколько человек получили ранения, но работа предприятия и экспорт бензина не прервались.

Как сообщает фотограф AFP, на объекте «Мина аль-Ахмади», расположенном на берегу залива напротив Ирана, примерно в 40 километрах к югу от столицы Кувейта, поднимаются клубы дыма.

Национальная нефтяная компания Кувейта, сначала объявила об отсутствии пострадавших, позже объявила в Твиттере, что среди рабочих было несколько травм и случаев отравления дымом.

По ее словам, раненым оказали первую помощь на месте или доставлен в больницу, и они находятся в «стабильном состоянии».

Примерно через 2:00 после того, как компания объявила о прибытии пожарных на место происшествия, компания написала в Twitter, что пожар находится под «полным контролем».

Нефтеперерабатывающий завод Мина аль-Ахмади, расположенный на площади 10,5 квадратных километров, начал работу в 1949 году.

Это самый большой из трех нефтеперерабатывающих заводов государственной нефтяной компании, производящей около 466 000 баррелей бензина в день.

Четвертый нефтеперерабатывающий завод с производственной мощностью 615 000 баррелей в сутки находится в стадии строительства и должен быть введен в эксплуатацию до конца года.

Богатый нефтью эмират Персидского залива производит около 2,4 миллиона баррелей бензина в день, большая часть которого идет на экспорт.

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