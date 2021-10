Пожар охватил крупнейший нефтеперерабатывающий завод Кувейта (ВИДЕО)

В понедельник на самом большом нефтеперерабатывающем заводе Кувейта возник пожар, в результате которого несколько человек получили ранения, но работа предприятия и экспорт бензина не прервались.

Как сообщает фотограф AFP, на объекте «Мина аль-Ахмади», расположенном на берегу залива напротив Ирана, примерно в 40 километрах к югу от столицы Кувейта, поднимаются клубы дыма.

Watch: A fire breaks out in the atmospheric residue desulfurization (ARDS) unit of the Mina al-Ahmadi Refinery in #Kuwait after an explosion was heard in the area.https://t.co/599mzJxa9N pic.twitter.com/TkFDZRHxL2

