Дивні закони Куби, про які потрібно знати кожному туристу

Кубу називають “Островом Свободи”, але насправді свобод там не так багато, особливо у громадян. Тим не менш, курорти держави популярні у туристів, які хочуть подивитися Латинську Америку та викупатися у Карибському морі. Однак перед поїздкою варто дізнатися про низку незвичайних законів Куби, за які туристи можуть потрапити до в’язниці або нарватися на штраф. Про них — у матеріалі “ДІП“.

Не можна ввозити деякі речі понад 25 одиниць

Вам потрібно вивчити перелік товарів, які не допускаються до ввезення у великому обсязі. Велики вважаються партії 25 і більше предметів. Варто зазначити, що у списках можна знайти й доволі несподівані речі. Наприклад, на Кубу не можна ввозити накладні нігті у кількості 25 і більше штук.

Іноземцям заборонено їздити з місцевими

Якщо громадянина Куби зловлять за кермом у його власній машині, а пасажирським сидінням їхатиме іноземець, то обом загрожують великі штрафи, а громадянину — конфіскація автомобіля. Справа в тому, що громадянин Куби без ліцензії таксиста не може підвозити іноземців. Навіть якщо доведе, що робить це безкоштовно чи підвозить старого знайомого.

Іноземцям заборонено залишатися в гостях у місцевих

Щоб залишитися на ніч у будинку місцевого-громадянина Куби, вам потрібно оформити спеціальний дозвіл, який видає муніципальний орган влади. Якщо поліція спіймає людей разом у будинку, то їм загрожують штрафи, а туристові депортація з країни.

Провіз обладнання

На Кубу заборонено ввозити бездротові мікрофони, рації та пристрої, що працюють за допомогою супутникового зв’язку. Для цього потрібно отримувати спеціальний дозвіл у міністерстві з комунікацій. Однак навіть якщо ви туди звернетеся, не варто бути впевненим, що цей дозвіл вам обов’язково видадуть.