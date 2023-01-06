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Дивні закони Куби, про які потрібно знати кожному туристу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Дивні закони Куби, про які потрібно знати

Кубу називають “Островом Свободи”, але насправді свобод там не так багато, особливо у громадян. Тим не менш, курорти держави популярні у туристів, які хочуть подивитися Латинську Америку та викупатися у Карибському морі. Однак перед поїздкою варто дізнатися про низку незвичайних законів Куби, за які туристи можуть потрапити до в’язниці або нарватися на штраф. Про них — у матеріалі “ДІП“.

Не можна ввозити деякі речі понад 25 одиниць

Вам потрібно вивчити перелік товарів, які не допускаються до ввезення у великому обсязі. Велики вважаються партії 25 і більше предметів. Варто зазначити, що у списках можна знайти й доволі несподівані речі. Наприклад, на Кубу не можна ввозити накладні нігті у кількості 25 і більше штук.

Іноземцям заборонено їздити з місцевими

Якщо громадянина Куби зловлять за кермом у його власній машині, а пасажирським сидінням їхатиме іноземець, то обом загрожують великі штрафи, а громадянину — конфіскація автомобіля. Справа в тому, що громадянин Куби без ліцензії таксиста не може підвозити іноземців. Навіть якщо доведе, що робить це безкоштовно чи підвозить старого знайомого.

Іноземцям заборонено залишатися в гостях у місцевих

Щоб залишитися на ніч у будинку місцевого-громадянина Куби, вам потрібно оформити спеціальний дозвіл, який видає муніципальний орган влади. Якщо поліція спіймає людей разом у будинку, то їм загрожують штрафи, а туристові депортація з країни.

Провіз обладнання

На Кубу заборонено ввозити бездротові мікрофони, рації та пристрої, що працюють за допомогою супутникового зв’язку. Для цього потрібно отримувати спеціальний дозвіл у міністерстві з комунікацій. Однак навіть якщо ви туди звернетеся, не варто бути впевненим, що цей дозвіл вам обов’язково видадуть.

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