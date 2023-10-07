Складено рейтинг найгірших пам’яток світу, які не варто відвідувати туристам

ТОП-15 найгірших пам’яток світу, які відвідувати не варто, представила у своєму огляді мережу зберігання багажу Stasher. До списку у тому числі увійшли місця, куди туристи рвуться натовпами — на кшталт Алеї Зірок у Голлівуді, яка, до речі, посіла перше місце, а також Китайський мур, Тадж-Махал, Заборонене місто в Пекіні та багато іншого.

Для того, щоб допомогти туристам «визначити, які визначні пам’ятки варто уникати в наступну відпустку» експерти оцінили кілька критеріїв — це відгуки Google, якість місцевого розміщення, відстань від найближчого міжнародного аеропорту, туристична безпека та популярність у TikTok.

Список 15 визначних пам’яток, які найбільше розчарували туристів, експерти презентували докладно. До нього входять і доступні нашим туристам:

Алея слави у Голлівуді. Тут встановлено понад 2700 меморіальних дощок, присвячених деяким із найгучніших імен у галузі кінематографу. Але туристи, що прибувають, не надто задоволені. «По суті, це просто безліч брудних зірок на тротуарі», — пишуть туристи. Крім того, їх не влаштовує й обстановка навколо: «Район жахливий: агресивні вуличні торговці та інші, напіводягнені, зі спущеними до колін штанами, кричать і лаються на перехожих. Знамениті зірки оточені мобільними бургерами. Заощаджуйте свій час і пропустіть це». Гранд-Базар у Стамбулі (Туреччина) — один із найстаріших критих ринків у світі, який за часів Османської імперії працював як ринок ювелірних виробів та дорогоцінних тканин ручної роботи, добре знайомий і російським туристам. І теж, м’яко кажучи, не кожен любитель Стамбула бажає побувати в ньому вдруге — і може підписатися під словами туристів, які «загнали» цю пам’ятку на друге місце у списку найгірших: «Я з нетерпінням чекав на можливість побачити це місце і був дуже розчарований. Вибір жахливий, але ставлення продавців мене дратувало. Не думаю, що мені колись захочеться повернутися сюди знову»; «Фейки та підробки. Жодного цінника. Продавці грубі та агресивні», — скаржаться туристи. Мавзолей Тадж-Махал вважається одним із найкрасивіших будівель, коли-небудь збудованих – але туристи з цим не згодні. Навіть за щемливої любовної історії, яку тут зазвичай розповідають — а величезний мавзолей із білого мармуру був замовлений імператором Великих Моголів Шахом Джаханом на згадку про його кохану дружину, яку він назвав Мумтаз Махал чи «Обранка палацу». “Вам цілком достатньо подивитися фотографії, наживо нічого особливого ви не побачите”. “Все посилюють настирливі продавці, які будуть переслідувати вас, як гієни, на кожному кроці”, – розповіли розчаровані туристи. Сади Буша у Флориді, що вперше відкрилися в 1959 році, – це тематичний парк, весь ландшафт якого присвячений тематиці Африки та Азії, розташований у Тампа-Бей, штат Флорида. Туристів він розчарував. «Заклад брудний та повний невдоволення з боку обслуговуючого персоналу», — пишуть вони. Відразу скажемо, що паркам розваг взагалі не щастить – їх у цьому рейтингу чимало. Наприклад, буквально на наступному місці опинився Lotte World – великий розважальний комплекс у Сеулі, Південна Корея, де знаходиться найбільший у світі критий тематичний парк, а також торговий центр та акваріум. Туристи обурюються на величезну кількість відвідувачів та неймовірні черги до атракціонів – це штатна претензія до більшості парків. Міський фасад гавані Вікторія в Гонконгу, який часто вважають місцем народження самого міста, – жвавий район, який ніколи не спить і вважають своїм обов’язком показати туристам. “Не сподівайтеся, нічого цікавого тут немає”, – розчаровано пишуть вони. Оушен-парк у Гонконгу, який з 1977 року був оголошений «місцем, яке обов’язково потрібно відвідати, — для любителів природи та допитливих умів, а для любителів гострих відчуттів». Проте розчаровані туристи висувають до нього стандартні претензії до парків розваг. Храм Фусімі Інарі в Японії, який вважається найважливішим із кількох тисяч святилищ, присвячених Інарі – синтоїстському богу рису. Але ні екзотична краса храму, ні місцеві природні стежки не допомагають туристам, розчарованим величезною кількістю відвідувачів: «На що тут дивитися – ми були набиті як сардини у банку!» – обурюються ті. Велика Китайська стіна — як не дивно, пам’ятка, загальна довжина якої складає близько 21 196 кілометрів, також розчаровує туристів неймовірними натовпами. Вся справа в тому, що для відвідування відкрито лише дуже невелику її ділянку. «Там були натовпи людей, які штовхалися та штовхалися, щоб купити квитки, та величезні черги, щоб потрапити на саму стіну», — скаржаться туристи. Найбільший тематичний парк Кореї Everland також постраждав від прискіпливих туристів. Для яких атракціони нецікаві та старі, а натовпи людей — нестерпні. Пірс 39, розташований у Сан-Франциско – він є прибережним комплексом, оточений ресторанами, магазинами і незалежними пам’ятками. Головна його особливість – вид на міст Золоті Ворота, міст через затоку та Алькатрас. На жаль, як скаржаться туристи, «за ці роки він став таким брудним і смердючим» — і загалом, як зауважують вони, Сан-Франциско більше не є безпечним місцем для життя, відвідування чи подорожей. PortAventura World, що складається з “шістьох світів в одному місці”, перший розважальний парк в Іспанії також розчарував туристів. Вони запевняють, що у парку «пахне каналізацією», а також критикують черги та недружній персонал. Національний парк Грейт-Смокі-Маунтінс розташований на кордоні між Північною Кароліною та Теннессі. Парк «Чарівне королівство» в Орландо, штат Флорида, який є одним із найбільш відвідуваних парків розваг у світі: у 2022 році його відвідало понад 17 мільйонів людей. Наслідки неминучі, скарги стандартні — черги, натовпи, «ніде навіть сісти та поїсти». Заборонене місто, Пекін – великий імператорський палацовий комплекс також примудрився розчарувати туристів. “Усередині цього місця виявилося настільки нудно”, – скаржаться вони.