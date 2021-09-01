Всемирная конвенция 5G 2021 открылась в Пекине (Фото)

Всемирная конвенция 5G 2021 открылась во вторник в Пекине, в которой приняли участие более 1500 отраслевых экспертов, ученых и предпринимателей из 20 стран онлайн и офлайн.

Конференция под названием «5G + для всех» направлена ​​на совместное создание цифровых инфраструктур, содействие промышленному сотрудничеству, а также содействие международному сотрудничеству, сотрудничеству в производственных цепочках и инноваций в области 5G.

Трехдневное мероприятие включает форумы, выставки и конкурс дизайна приложений на базе 5G. Восемь из 11 форумов посвященные программам 5G в области промышленного интернета, сокращение выбросов углерода, здравоохранения, образования, зимних Олимпийских игр 2022 года и средств массовой информации.

World 5G Convention — это первая в мире международная конференция в области 5G. Первое издание этого мероприятия прошло в Пекине в 2019 году.

Источник: xinhuanet