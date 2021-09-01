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Всемирная конвенция 5G 2021 открылась в Пекине (Фото)

Глеб Парфененко
Всемирная конвенция 5G 2021 открылась в Пекине (Фото)
Робот для варки кофе демонстрируется на месте проведения Всемирной конвенции 5G 2021 в Пекине, столице Китая, 31 августа 2021 года.

Всемирная конвенция 5G 2021 открылась во вторник в Пекине, в которой приняли участие более 1500 отраслевых экспертов, ученых и предпринимателей из 20 стран онлайн и офлайн.

Всемирная конвенция 5G 2021 открылась в Пекине (Фото)
Сотрудник демонстрирует пленку на экране мобильного телефона, которая может генерировать трехмерное изображение с помощью приложений для телефона во время Всемирной конвенции 5G 2021 в Пекине, столице Китая, 31 августа 2021 года. Всемирная конвенция 2021 по 5G стартовала здесь во вторник. (Синьхуа / Рен Чао)

Конференция под названием «5G + для всех» направлена ​​на совместное создание цифровых инфраструктур, содействие промышленному сотрудничеству, а также содействие международному сотрудничеству, сотрудничеству в производственных цепочках и инноваций в области 5G.

Всесвітня конвенція 5G 2021 відкрилася в Пекіні (Фото)
Робот для варки кофе демонстрируется на месте проведения Всемирной конвенции 5G 2021 в Пекине, столице Китая, 31 августа 2021 года.

Трехдневное мероприятие включает форумы, выставки и конкурс дизайна приложений на базе 5G. Восемь из 11 форумов посвященные программам 5G в области промышленного интернета, сокращение выбросов углерода, здравоохранения, образования, зимних Олимпийских игр 2022 года и средств массовой информации.

Всемирная конвенция 5G 2021 открылась в Пекине (Фото)
Умный логистический автомобиль демонстрируется на месте проведения Всемирной конвенции 5G 2021 в Пекине, столице Китая, 31 августа 2021 года.

World 5G Convention — это первая в мире международная конференция в области 5G. Первое издание этого мероприятия прошло в Пекине в 2019 году.

Источник: xinhuanet

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