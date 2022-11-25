У Китаї зафіксовано нові рекорди захворюваності на COVID-19

Влада Китаю посилює антикоронавірусні обмеження в столиці Пекіні та інших великих містах.

Так, учора в країні було зареєстровано рекордну кількість нових випадків COVID-19 з початку пандемії — за добу заразилися 32 943 особи (напередодні – 31 444 особи).

Тепер жителям Пекіна для входу до торгових центрів, готелів, урядових установ та заводів потрібні ПЛР-тести, зроблені максимум за 48 годин. У столиці Китаю фактично введено локдаун: у низці районів закриті магазини (крім продуктових та аптек), ресторани та кафе працюють лише навинос, компанії переводять співробітників на віддалений режим роботи.

У Чженчжоу оголошено п’ятиденний локдаун і розпочато масове тестування у восьми районах міста: 6.6 млн осіб можуть виходити з дому лише для покупки їжі та ліків.

Крім того, обмеження посилені в Гуанчжоу та Шицзячжуані на півночі Китаю.