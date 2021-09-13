В Китаї виявлено новий спалах COVID-19

У китайській провінції Фуцзянь було виявлено шість випадків зараження коронавірусом нового типу та 18 безсимптомних носіїв, повідомляє “Сіньхуа” з посиланням на місцеву владу.

Новий спалах був виявлений в окрузі Сіань, місто Путянь. За попередніми даними, варіант коронавірусу був ідентифікований як дуже заразний штам Delta. Відзначається, що після відкриття першого випадку влада відібрала 81 938 проб у місцевих мешканців.

Наразі, за даними ВООЗ, у світі налічується понад 223 мільйони випадків, а за оцінками Університету Джона Гопкінса, їх кількість досягла 224 мільйонів. Найгірші ситуації в США, Індії та Бразилії.