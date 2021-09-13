ГлавнаяКИТАЙНовая вспышка COVID-19 в Китае
КИТАЙ

Новая вспышка COVID-19 в Китае

Глеб Парфененко
Новая вспышка COVID-19 в Китае

В китайской провинции Фуцзянь было выявлено шесть случаев заражения коронавируса нового типа и 18 бессимптомных носителей, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Новая вспышка была обнаружена в округе Сиань, город Путянь. По предварительным данным, вариант коронавируса был идентифицирован как очень заразный штамм Delta. Отмечается, что после открытия первого случая власть отобрала 81938 проб у местных жителей.

Сейчас, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 223 млн случаев, а по оценкам Университета Джона Хопкинса, их количество достигло 224 миллионов. Худшие ситуации в США, Индии и Бразилии.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпогодаТалибанвакцинаБлижний Востокпожарпандемия

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International