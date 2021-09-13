Новая вспышка COVID-19 в Китае

В китайской провинции Фуцзянь было выявлено шесть случаев заражения коронавируса нового типа и 18 бессимптомных носителей, сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Новая вспышка была обнаружена в округе Сиань, город Путянь. По предварительным данным, вариант коронавируса был идентифицирован как очень заразный штамм Delta. Отмечается, что после открытия первого случая власть отобрала 81938 проб у местных жителей.

Сейчас, по данным ВОЗ, в мире насчитывается более 223 млн случаев, а по оценкам Университета Джона Хопкинса, их количество достигло 224 миллионов. Худшие ситуации в США, Индии и Бразилии.