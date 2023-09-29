У Малайзії туристи знайшли приховану камеру у номері готелю під час весільної подорожі

Туристи з Китаю вирушили у весільну подорож і випадково знайшли в номері орендованого на Airbnb житла приховану камеру, повідомляє Gutzy.

За даними видання, пара вирішила провести медовий місяць у місті Кота-Кінабалу у Малайзії. Китаянка зізналася, що попросила чоловіка перевірити кімнату на наявність прихованих камер і один із таких пристроїв виявився в розетці навпроти ліжка.

“Мої подруги навіть не впізнали в ньому камери, коли побачили фотографії. Можливо, чоловіки більше знайомі з цифровими пристроями, тому одразу зрозуміли, що це фотоапарат”, – пояснила туристка.

Видання уточнює, що спроби зв’язатися з агентом, за допомогою якого мандрівники орендували житло, виявились безрезультатними. Пара повідомила про знахідку в поліцейську дільницю, залишила скаргу на платформі бронювання та переїхала до іншого готелю.

Проте коли правоохоронці самі зв’язалися з агентом, той звинуватив туристів у спробі ухилитися від оплати. Коли молодята повернулися до Китаю та отримали відшкодування від Airbnb, жінка опублікувала повідомлення у соцмережі, щоб нагадати підписникам про важливість пильності під час подорожей.