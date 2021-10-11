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КИТАЙ

Сильні дощі призвели до евакуації 120 тисяч чоловік в Китаї (ФОТО)

Гліб Парфененко
Сильні дощі призвели до евакуації 120 тисяч чоловік в Китаї (ФОТО)

Десятки вугільних шахт в великому промисловому регіоні на півночі Китаю закрилися через повені в той час, коли країна намагається збільшити видобуток вугілля, щоб впоратися з нестачею електроенергії, повідомляє Agence France-Presse з посиланням на місцеві ЗМІ.

Більше 60 вугільних шахт були закриті в провінції Шаньсі, на захід від Пекіна, після того, як проливні дощі змусили евакуювати щонайменше 120 000 чоловік.

Сильні дощі призвели до евакуації 120 тисяч чоловік в Китаї (ФОТО)

Зупинка шахт згубно позначиться на виробництві електроенергії в Китаї, який намагається задовольнити значні потреби галузі в енергії в період відновлення світової економіки. Китай виробляє 60 відсотків електроенергії з вугілля.

Сильні дощі призвели до евакуації 120 тисяч чоловік в Китаї (ФОТО)

В останні тижні в багатьох районах були відключення електроенергії, що порушило виробничу діяльність. Через брак електроенергії влада була змушена тимчасово відмовитися від своїх амбіцій щодо скорочення викидів парникових газів.

Минулого тижня китайська преса повідомила, що шахти провінції Внутрішня Монголія, великого вугледобувного регіону на півночі Китаю, отримали офіційне розпорядження збільшити виробництво на 98 млн. Тонн. Наказ поширюється на 72 шахти.

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