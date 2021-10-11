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КИТАЙ

Сильные дожди привели к эвакуации 120 000 человек в Китае (ФОТО)

Глеб Парфененко
Сильные дожди привели к эвакуации 120 000 человек в Китае (ФОТО)

Десятки угольных шахт в крупном промышленном регионе на севере Китая закрылись из-за наводнений в то время, когда страна пытается увеличить добычу угля, чтобы справиться с нехваткой электроэнергии, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные СМИ.

Более 60 угольных шахт были закрыты в провинции Шаньси, к западу от Пекина, после того, как проливные дожди заставили эвакуировать по меньшей мере 120 000 человек.

Сильные дожди привели к эвакуации 120 000 человек в Китае (ФОТО)

Остановка шахт пагубно скажется на производстве электроэнергии в Китае, который пытается удовлетворить значительные потребности отрасли в энергии в период восстановления мировой экономики. Китай производит 60 процентов электроэнергии из угля.

Сильные дожди привели к эвакуации 120 000 человек в Китае (ФОТО)

В последние недели во многих районах были отключения электроэнергии, нарушило производственную деятельность. Из-за нехватки электроэнергии власти были вынуждены временно отказаться от своих амбиций по сокращению выбросов парниковых газов.

На прошлой неделе китайская пресса сообщила, что шахты провинции Внутренняя Монголия, большого угледобывающего региона на севере Китая, получили официальное распоряжение увеличить производство на 98 млн. Тонн. Приказ распространяется на 72 шахты.

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