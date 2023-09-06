Робітники пробили величезну дірку у Великій китайській стіні, щоб скоротити шлях до роботи

Частину Великої китайської стіни було серйозно пошкоджено будівельниками у центральній провінції Шаньсі, які використовували екскаватор, щоб прорвати прохід через неї, передає ВВС.

Поліція повідомляє, що двоє робітників підозрюються у спробі скоротити шлях до будівельного майданчика, де вони працювали. На даний момент обидва затримані, справа перебуває на стадії подальшого розслідування.

38-річний чоловік та 55-річна жінка працювали недалеко від постраждалої ділянки. Вони викопали “великий пролом”, розширивши існуючу порожнину Великої стіни так, щоб через неї міг пройти екскаватор. За повідомленням поліції, цим вони хотіли скоротити відстань, яку їм доводилося долати до роботи.

Поліція також підкреслила, що вони завдали “непоправної шкоди цілісності Великої стіни Мін та збереженню культурних реліквій”.

Розташована в повіті Юйю ділянка Великої китайської стіни, побудована в епоху правління династії Мін, відноситься до категорії історико-культурних об’єктів, що охороняються на провінційному рівні.

Велика китайська стіна, об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 1987 року, постійно будувалася і перебудовувалась приблизно з 220 року до нашої ери до епохи правління династії Мін у 1600-х роках, коли вона була найбільшою військовою спорудою у світі.

Ділянки, що найбільш збереглися, були побудовані за часів династії Мін між 14 і 17 століттями. До речі, один із них тепер “прикрашає” величезна дірка.