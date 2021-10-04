ГоловнаLifeStyleНаселення Китаю скоротиться удвічі до 2050 року
LifeStyleКИТАЙ

Населення Китаю скоротиться удвічі до 2050 року

Гліб Парфененко
Населення Китаю скоротиться удвічі до 2050 року

Сіаньскій фінансово-економічний університет провів власне дослідження демографічної ситуації в Китаї. Вчені вважають, що найближчі 30 років будуть найскладнішими для Піднебесної: населення країни стрімко старіє, а народжуваність знижується. Про це пише South China Morning Post.

Люди, згідно з опитуваннями, все менше хочуть створювати великі родини і навіть заводити дітей. На думку експертів, такі настрої в суспільстві є серйозним викликом для статусу Китаю як світової наддержави. Однак є й ті, хто вважає, що в дослідженні китайського університету міститься чимало припущень.

Щоб заохотити пари створювати великі родини, китайський уряд недавно розширило політику щодо сімей з двома дітьми, дозволивши їм тепер мати трьох. Але дослідники, які підготували нове дослідження, виявили, що основними перешкодами, що заважають парам створювати великі родини, є, мабуть, більше економічні проблеми і відсутність систем соціальної підтримки, ніж те, що уряд говорить їм “ні”.

“Люди не наважуються заводити дітей через зростаючий економічний тиск”, – пишуть дослідники в своїй статті. “Існує також гостра нестача допоміжних послуг по народженню дітей та догляду за ними”.

Китайський уряд також намагається зробити житло і освіту більш доступними, але дослідники кажуть, що нових заходів недостатньо.

Тим часом, нові дані перепису населення, які, на думку SCMP, ймовірно, є найточнішими в історії завдяки новій методології та практиці перехресних посилань, говорять про те, що діти тепер складають лише 17% населення Китаю, в той час як люди старше 60 років складають 18%.

Дослідники говорять, що це перший випадок у відомій історії, коли старша група населення перевершила молодшу через зниження числа нових народжень, яке, згідно з усіма наявними даними, продовжує скорочуватися.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Допомога проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Dip.org.ua - це не просто туристичний портал України - це ваш надійний провідник і помічник в подорожах по туристичного місцях усього світу. Тут зібрана всі актуальні новини та інформація для тих, хто тільки планує подорож або вже відпочиває.

Незвичайні музеї та визначні пам'ятки, мальовничі країни і кращі тури

Наш сайт в туризмі допоможе вам легко зорієнтуватися в океані туристичних новин і цікавих подій в найпопулярніших туристичних місцях світу. Рекомендуємо цікаві музеї світу, публікує огляди країн, міст, пам'ятки і курортів.

Зараз в тренді

Останні новини

Популярні теми

COVID-19коронавірусЄвропавакцинаціяТалібанпогодаДжо Байденпандеміявакциназемлетрус

© DIP. Всі матеріали на даному веб-сайті розміщуються на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International