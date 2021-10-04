Населення Китаю скоротиться удвічі до 2050 року

Сіаньскій фінансово-економічний університет провів власне дослідження демографічної ситуації в Китаї. Вчені вважають, що найближчі 30 років будуть найскладнішими для Піднебесної: населення країни стрімко старіє, а народжуваність знижується. Про це пише South China Morning Post.

Люди, згідно з опитуваннями, все менше хочуть створювати великі родини і навіть заводити дітей. На думку експертів, такі настрої в суспільстві є серйозним викликом для статусу Китаю як світової наддержави. Однак є й ті, хто вважає, що в дослідженні китайського університету міститься чимало припущень.

Щоб заохотити пари створювати великі родини, китайський уряд недавно розширило політику щодо сімей з двома дітьми, дозволивши їм тепер мати трьох. Але дослідники, які підготували нове дослідження, виявили, що основними перешкодами, що заважають парам створювати великі родини, є, мабуть, більше економічні проблеми і відсутність систем соціальної підтримки, ніж те, що уряд говорить їм “ні”.

“Люди не наважуються заводити дітей через зростаючий економічний тиск”, – пишуть дослідники в своїй статті. “Існує також гостра нестача допоміжних послуг по народженню дітей та догляду за ними”.

Китайський уряд також намагається зробити житло і освіту більш доступними, але дослідники кажуть, що нових заходів недостатньо.

Тим часом, нові дані перепису населення, які, на думку SCMP, ймовірно, є найточнішими в історії завдяки новій методології та практиці перехресних посилань, говорять про те, що діти тепер складають лише 17% населення Китаю, в той час як люди старше 60 років складають 18%.

Дослідники говорять, що це перший випадок у відомій історії, коли старша група населення перевершила молодшу через зниження числа нових народжень, яке, згідно з усіма наявними даними, продовжує скорочуватися.