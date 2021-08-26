Китай змінює обмеження на кількість народжуваних дітей в сім’ї

Китай тепер дозволить подружнім парам на законних підставах мати третю дитину в спробі запобігти демографічнній кризі, яка може поставити під загрозу їх надії на більше процвітання і глобальний вплив, повідомляє Associated Press.

Парламент прийняв поправку до закону про народонаселення і планування сім’ї. Цей крок є частиною десятирічних зусиль правлячої комуністичної партії Китаю (КПК) щодо визначення кількості дітей в сім’ях відповідно до політичних директив. Законодавча поправка була внесена тільки через шість років після останньої зміни.

З 1980-х років Китай суворо обмежив більшість подружніх пар мати тільки одну дитину. Ця політика нав’язувалася з погрозами штрафів і втрати роботи, що призводило до зловживань, включаючи примусові аборти. Перевага народжування хлопчиків привела до того, що батьки вбивали своїх новонароджених дівчаток, що призвело до значного дисбалансу в співвідношенні статей.

Вперше правила були пом’якшені в 2015 році. Можливість мати двох дітей була дозволена після того, як влада визнала наслідки різкого зниження народжуваності, побоюючись, що Китай постаріє, перш ніж розбагатіє.

Рівень народжуваності в Китаї почав знижуватися ще до введення обмеження на одну дитину. За даними Світового банку, середня кількість дітей на одну матір впала з більше шістьох в 1960-х роках до менш трьох до 1980 року.

Тим часом кількість людей працездатного віку в країні за останнє десятиліття скоротилася, а чисельність населення практично не збільшилася. Десятирічний перепис показав, що населення Китаю в минулому році досягло 1,411 мільярда чоловік, що на 72 мільйони більше, ніж у 2010 році.

Статистика показує, що в 2021 році народилося 12 мільйонів немовлят – на 18 відсотків менше, ніж в 2019 році, коли їх було 14,6 мільйона.

У 2020 році налічувалося 264 мільйони китайців у віці старше 60 років – 18,7 відсотка населення, що на 5,44 процентних пункту більше, ніж у 2010 році.

Людей працездатного віку було 63,3 %, в порівнянні з 70,1% 10 років тому.

Введення правила двох дітей призвело до тимчасового збільшення народжуваності, але його ефект незабаром був втрачений, і кількість народжень продовжувала знижуватися.

Японія, Німеччина та інші багаті країни стикаються з аналогічною проблемою зниження працездатного віку і старіння населення.