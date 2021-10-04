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Население Китая сократится вдвое к 2050 году

Глеб Парфененко
Население Китая сократится вдвое к 2050 году

Сианьский финансово-экономический университет провел собственное исследование демографической ситуации в Китае. Ученые считают, что в ближайшие 30 лет будут сложными для Поднебесной: население страны стремительно стареет, а рождаемость снижается. Об этом пишет South China Morning Post.

Люди, согласно опросам, все меньше хотят создавать большие семьи и даже заводить детей. По мнению экспертов, такие настроения в обществе является серьезным вызовом для статуса Китая как мировой сверхдержавы. Однако есть и те, кто считает, что в исследовании китайского университета содержится немало предположений.

Чтобы поощрить пары создавать большие семьи, китайское правительство недавно расширило политику в отношении семей с двумя детьми, позволив им теперь мать троих. Но исследователи, которые подготовили новое исследование, обнаружили, что основными препятствиями, которые мешают парам создавать большие семьи, является, пожалуй, больше экономические проблемы и отсутствие систем социальной поддержки, чем то, что правительство говорит им «нет».

«Люди не решаются заводить детей из-за растущего экономическое давление», — пишут исследователи в своей статье. «Существует также острая нехватка вспомогательных услуг по рождению детей и ухода за ними».

Китайское правительство также пытается сделать жилье и образование более доступными, но исследователи говорят, что новые меры недостаточно.

Между тем, новые данные переписи населения, которые, по мнению SCMP, вероятно, являются наиболее точными в истории благодаря новой методологии и практике перекрестных ссылок, говорят о том, что дети теперь составляют только 17% населения Китая, в то время как люди старше 60 лет составляют 18%.

Исследователи говорят, что это первый случай в известной истории, когда старшая группа населения превзошла младшую из-за снижения числа новых рождений, которое, согласно всем имеющимся данным, продолжает сокращаться.

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