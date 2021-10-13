Китайські військові маневри біля Тайваню повинні, на думку влади в Пекіні, стати сигналом для сил, які виступають за формальну незалежність острова.

На початку жовтня рекордна кількість китайських літаків-розвідників порушило військово-повітряну розпізнавальну зону Тайваню, що уряд Тайбея вважає демонстрацією сили. Китай визнає Тайвань як частину своєї території, але де-факто не контролює його.

Ма Сяогуан, представник китайського тайванського бюро на прес-конференції в Пекіні, звинуватив правлячу партію Тайваню в зростаючій напруженості в Тайванській протоці. Демократична прогресивна партія, на думку китайської влади, «вступає в змову» з іноземними силами. На думку Пекіна, прагнення до незалежності Тайваню є «провокацією».

На початку жовтня, коли Китайська Народна Республіка святкувала свій ювілей, китайські винищувачі неодноразово порушували розпізнавальну зону тайваньських військових авіаліній. На думку міністерства національної оборони Тайваню, це призвело до найбільшої напруженості в Тайванській протоці за більш ніж сорок років. Відносини між Пекіном і Тайбеєм погіршилися з 2016 року, коли Цай Інвень, лідер Тайваню, який виступає за незалежність, вступив на посаду президента. Роком раніше колишній президент Ма Ін-цзю в Сінгапурі зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.