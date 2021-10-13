ГлавнаяКИТАЙНапряженность на линии Китай-Тайвань растет. Дальнейшие провокации и демонстрации власти Пекина
КИТАЙПолитика

Напряженность на линии Китай-Тайвань растет. Дальнейшие провокации и демонстрации власти Пекина

Евгений Подольский

Китайские военные маневры возле Тайваня должны, по мнению властей в Пекине, стать сигналом для сил, выступающих за формальную независимость острова.

В начале октября рекордное количество китайских самолетов-разведчиков нарушило военно-воздушную опознавательную зону Тайваня, что правительство Тайбэя считает демонстрацией силы. Китай признает Тайвань как часть своей территории, но де-факто не контролирует его.

Ма Сяогуан, представитель китайского тайваньского бюро на пресс-конференции в Пекине, обвинил правящую партию Тайваня в растущей напряженности в Тайваньском проливе. Демократическая прогрессивная партия, по мнению китайских властей, «вступает в сговор» с иностранными силами. По мнению Пекина, стремление к независимости Тайваня является «провокацией».

В начале октября, когда Китайская Народная Республика праздновала свой юбилей, китайские истребители неоднократно нарушали опознавательную зону тайваньских военных авиалиний. По мнению министерства национальной обороны Тайваня, это привело к наибольшей напряженности в Тайваньском проливе за более чем сорок лет. Отношения между Пекином и Тайбэем ухудшились с 2016 года, когда Цай Инвэнь, лидер Тайваня, выступающий за независимость, вступил в должность президента. Годом ранее бывший президент Ма Ин-цзю в Сингапуре встретился с президентом Китая Си Цзиньпином.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпандемияТалибанДжо Байденпогодаземлетрясениевакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International