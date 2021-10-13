Китайские военные маневры возле Тайваня должны, по мнению властей в Пекине, стать сигналом для сил, выступающих за формальную независимость острова.

В начале октября рекордное количество китайских самолетов-разведчиков нарушило военно-воздушную опознавательную зону Тайваня, что правительство Тайбэя считает демонстрацией силы. Китай признает Тайвань как часть своей территории, но де-факто не контролирует его.

Ма Сяогуан, представитель китайского тайваньского бюро на пресс-конференции в Пекине, обвинил правящую партию Тайваня в растущей напряженности в Тайваньском проливе. Демократическая прогрессивная партия, по мнению китайских властей, «вступает в сговор» с иностранными силами. По мнению Пекина, стремление к независимости Тайваня является «провокацией».

В начале октября, когда Китайская Народная Республика праздновала свой юбилей, китайские истребители неоднократно нарушали опознавательную зону тайваньских военных авиалиний. По мнению министерства национальной обороны Тайваня, это привело к наибольшей напряженности в Тайваньском проливе за более чем сорок лет. Отношения между Пекином и Тайбэем ухудшились с 2016 года, когда Цай Инвэнь, лидер Тайваня, выступающий за независимость, вступил в должность президента. Годом ранее бывший президент Ма Ин-цзю в Сингапуре встретился с президентом Китая Си Цзиньпином.