Китай з черговою демонстрацією того, як діяти проти COVID

Штаб епідемічного контролю спалаху COVID-19 в місті Путьен, провінція Фуцзянь, повідомив, що осередок останньої хвилі випадків захворювання тепер належить до зони низького ризику.

Це означає, що в трьох містах – Чжанчжоу, Цюаньчжоу і Путьен – ситуація взята під контроль і нових випадків захворювання немає, а з провінцій тільки в місті Сяминь є зони середнього і високого ризику.

Останній спалах Covid-19 в провінції Фуцзянь був виявлений ​​10 вересня і охопив вищевказані чотири міста, повідомило Радіо Китаю.

7 жовтня комісія з охорони здоров’я провінції повідомила, що на даний момент там зареєстровано в цілому 468 випадків побутового зараження вірусом COVID-19, 195 осіб знаходяться в лікарні. Інформації про загиблих не надходило.