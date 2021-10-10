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Китай с очередной демонстрацией того, как действовать против COVID

Китай с очередной демонстрацией того, как действовать против COVID
КИТАЙ

Спалахи в провінції Фуцзянь локалізовані

Глеб Парфененко

Штаб эпидемического контроля вспышки COVID-19 в городе Путьен, провинция Фуцзянь, сообщил, что очаг последней волны случаев заболевания теперь относится к зоне низкого риска.

Это означает, что в трех городах — Чжанчжоу, Цюаньчжоу и Путьен — ситуация взята под контроль и новых случаев заболевания нет, а из провинций только в городе Сямынь есть зоны среднего и высокого риска.

Последняя вспышка Covid-19 в провинции Фуцзянь была обнаружена 10 сентября и охватила вышеуказанные четыре города, сообщило Радио Китая.

7 октября комиссия по здравоохранению провинции сообщила, что на данный момент там зарегистрировано в общей сложности 468 случаев бытового заражения вирусом COVID-19, 195 человек находятся в больнице. Информации о погибших не поступало.

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