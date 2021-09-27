Китай обмежує аборти. Влада виправдовує це «не медичними підставами»

Після десятиліть жорсткої політики контролю над народжуваністю, яка включала примусові аборти, Китай обмежує свої можливості по їх проведенню. Китайська влада оголосила, що аборти будуть обмежені по «немедичній» причині, йдеться в прес-релізі.

У Китаї рівень народжуваності падає, і аналітики попереджають про серйозні наслідки цієї тенденції в найближчі десятиліття.

Державна рада Китаю має намір представити нові рекомендації щодо абортів в Китаї. Можливості його проведення «по немедичних причин» будуть обмежені. Раніше Китай посилив правила абортів в залежності від статі дитини. Згідно із законом батьки можуть дізнатися стать своєї дитини тільки під час пологів.

За даними Національної комісії охорони здоров’я Китаю, в 2014-2018 роках в Китаї було зроблено 9,7 мільйона абортів, що становить понад 50 відсотків. більше, ніж в 2009-2013 рр. У Китаї з кожним роком народжується все менше і менше дітей. Це не допомогло відмовитися від політики однієї дитини і навіть дозволити китайцям мати трьох дітей.

Китай – найбільш густонаселена країна в світі, але темпи зростання населення за останнє десятиліття найнижчі з 1950-х років. Очікується, що влада Китаю представлять пакет законів, які стимулюють дітонародження.