Китай ограничивает аборты. Власти оправдывают это «не медицинскими основаниями»

После десятилетий жесткой политики контроля над рождаемостью, которая включала принудительные аборты, Китай ограничивает свои возможности по их проведению. Китайские власти объявили, что аборты будут ограничены по «немедицинским» причинам, говорится в пресс-релизе.

В Китае уровень рождаемости падает, и аналитики предупреждают о серьезных последствиях этой тенденции в ближайшие десятилетия.

Государственный совет Китая намерен представить новые рекомендации по абортам в Китае. Возможности его проведения «по немедицинским причинам» будут ограничены. Ранее Китай ужесточил правила абортов в зависимости от пола ребенка. По закону родители могут узнать пол своего ребенка только во время родов.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, в 2014-2018 годах в Китае было произведено 9,7 миллиона абортов, что составляет более 50 процентов. больше, чем в 2009-2013 гг. В Китае с каждым годом рождается все меньше и меньше детей. Это не помогло отказаться от политики одного ребенка и даже позволить китайцам иметь троих детей.

Китай — самая густонаселенная страна в мире, но темпы роста населения за последнее десятилетие самые низкие с 1950-х годов. Ожидается, что власти Китая представят пакет законов, стимулирующих деторождение.