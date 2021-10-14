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КИТАЙ

Число загиблих під час пожежі в багатоповерхівці в Тайвані зросло до 46

Євгеній Подольський

В результаті пожежі, що спалахнула в 13-поверховому житловому будинку в місті Гаосюн на півдні Тайваню, загинули 46 осіб, десятки отримали поранення.

У пожежному управлінні міста Гаосюн повідомили, що пожежа спалахнула в четвер у 2:54 за місцевим часом.

У багатоповерховому будинку розташовуються як комерційні, так і житлові приміщення.

Пожежу вдалося загасити лише до ранку – о 07:17 по-місцевим часом.

Увійшовши до будівлі, пожежні виявили тіла 9 осіб. Через кілька годин були виявлені тіла ще 37 осіб.

Госпіталізовано десятки мешканців, деякі знаходяться у важкому стані.

Влада повідомила, що на 7-му і 11-му поверхах можуть ще знаходитися люди і в зв’язку з цим число жертв може зрости.

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