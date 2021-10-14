Через пожар в многоэтажке в Тайване погибло пол сотни человек

В результате пожара, вспыхнувшего в 13-этажном жилом здании в городе Гаосюн на юге Тайваня, погибли 46 человек, десятки получили ранения.

В Пожарном управлении города Гаосюн сообщили, что пожар вспыхнул в четверг в 02:54 по местному времени.

В многоэтажном здании располагаются как коммерческие, так и жилые помещения.

Пожар удалось потушить лишь к утру — в 07:17 по-местному времени.

Войдя в здание, пожарные обнаружили тела 9 человек. Спустя несколько часов были обнаружены тела еще 37 человек.

Госпитализированы десятки жильцов, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

Власти сообщили, что на 7-м и 11-м этажах могут еще находиться люди и в данной связи число жертв может возрасти.