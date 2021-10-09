На Кіпрі відкрилася перша клініка для пацієнтів з постковідними симптомами

На Кіпрі e центральній лікарні Нікосії відкрилася перша клініка для пацієнтів з постковіднимі синдромами, в якій працюють лікарі різних спеціальностей, повідомила в п’ятницю Державна організація охорони здоров’я.

Вона забезпечить необхідну додаткову медичну допомогу пацієнтам, які були виписані з лікарні після лікування інфекції COVID, але продовжують відчувати ускладнення від цього захворювання, пояснила організація охорони здоров’я, яка об’єднує дев’ять державних лікарень на Кіпрі.

Мета полягає в тому, щоб забезпечити безперервний догляд за цими людьми, оскільки COVID-19 може завдати довгострокову хронічну шкоду здоров’ю, повідомляє БНР.

“За оцінками, на Кіпрі налічується близько 30 000 пацієнтів, які відчувають проблеми навіть через 3 місяці після гострої фази захворювання і потребують медичної підтримки”, – сказав міністр охорони здоров’я Міхаліс Хаджіпанделас.

Пацієнти будуть направлятися в нову клініку або після виписки з лікарень острова, або від свого терапевта.