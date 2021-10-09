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На Кипре открылась первая клиника для пациентов с постковидними симптомами

Глеб Парфененко
На Кипре открылась первая клиника для пациентов с постковидними симптомами

На Кипре e центральной больнице Никосии открылась первая клиника для пациентов с постковидними синдромами, в которой работают врачи различных специальностей, сообщила в пятницу Государственная организация здравоохранения.

Она обеспечит необходимую дополнительную медицинскую помощь пациентам, которые были выписаны из больницы после лечения инфекции COVID, но продолжают испытывать осложнения от этого заболевания, пояснила организация здравоохранения, которая объединяет девять государственных больниц на Кипре.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить непрерывный уход за этими людьми, поскольку COVID-19 может нанести долгосрочний хронический вред здоровью, сообщает БНР.

«По оценкам, на Кипре насчитывается около 30 000 пациентов, которые испытывают проблемы даже через 3 месяца после острой фазы заболевания и нуждаются в медицинской поддержки», — сказал министр здравоохранения Михалис Хаджипанделас.

Пациенты будут направляться в новую клинику или после выписки из больниц острова, или от своего терапевта.

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