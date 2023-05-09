ОАЕ та Саудівська Аравія планують запустити “арабський шенген” для туристів

Єдина віза для країн Перської затоки може бути введена для туристів на відвідування ОАЕ, Бахрейну, Саудівської Аравії та інших країн Перської затоки, повідомляє Arabian Buisness.

Пропозиція обговорювалася представниками країн Перської затоки на виставці Arabian Travel Market, що проходить у Дубаї. Згідно з сайтом ATM, наразі запровадження “візи шенгенського типу” знаходиться на етапі переговорів. Відповідно до звіту дочірнього видання Arabian Business Hotelier Middle East, ця ініціатива дозволить туристам відвідувати країни-партнери з однієї візи.

“Це чудова можливість для об’єднання країн Перської затоки. У 2022 році ми мали 9,9 мільйона відвідувачів. Як? Завдяки одній ключовій ініціативі: ми почали спільно просувати Бахрейн як єдиний напрямок з GCC”, – сказав Фатім Аль Сайрафі, міністр туризму Королівства. Бахрейн.

За словами міністра, якщо всі країни GCC об’єднають свої зусилля у просуванні, то можливості “неймовірні”. Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що уряди Казахстану та Китаю планують запровадити безвізовий режим для своїх громадян в обидві сторони.