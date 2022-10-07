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Катар встановив правила для футбольних уболівальників на ЧС-2022

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Катар встановив правила для футбольних уболівальників на ЧС-2022

Як повідомляє IFunny, Катар встановив правила для футбольних уболівальників на Чемпіонаті світу з футболу 2022 року, який стартує 21 листопада.

Під заборону потрапили: алкоголь, ЛГБТ, відкриті частини жіночого тіла, лайки, неповага до мечетей, гучна музика та звуки, побачення, фотографування людей без їхнього дозволу.

Нагадаємо, що груповий турнір світової першості у Катарі триватиме з 20 листопада до 6 грудня. Півфінали пройдуть 13 та 14 грудня, фінал – 18 грудня.

Чинним чемпіоном світу є збірна Франції. Гравці з Данії поїдуть на ЧС-2022 без сімей на знак протесту проти порушення прав людини у Катарі.

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