Всі розділи
ГоловнаКатарОфіційно: Влада Катару заборонила продаж пива на стадіонах чемпіонату світу з футболу
КатарСпортТуризм

Офіційно: Влада Катару заборонила продаж пива на стадіонах чемпіонату світу з футболу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Влада Катару заборонила продаж пива на стадіонах чемпіонату світу з футболу

ФІФА підтвердила чутки про накладену владою Катару заборону на продаж алкогольних напоїв на стадіонах чемпіонату світу з футболу. Про рішення стало відомо за 2 дні до початку змагань. Інформацію також підтвердила у своєму акаунті в Твіттері компанія Budweiser, один із спонсорів чемпіонату.

Алкоголь все ж таки продаватимуть, але у спеціальних фан-зонах, де вартість однієї пінти становитиме 12 EUR. Крім того, кількість порцій на людину обмежать чотирма.

За інформацією Daily Mail, спочатку уряд не хотів накладати заборону на продаж алкоголю, але піддався тиску королівської родини Катару. Спиртні напої будуть доступні у ліцензованих готелях та ресторанах безлімітно.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаЄгипетСШАМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму