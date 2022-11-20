Офіційно: Влада Катару заборонила продаж пива на стадіонах чемпіонату світу з футболу

ФІФА підтвердила чутки про накладену владою Катару заборону на продаж алкогольних напоїв на стадіонах чемпіонату світу з футболу. Про рішення стало відомо за 2 дні до початку змагань. Інформацію також підтвердила у своєму акаунті в Твіттері компанія Budweiser, один із спонсорів чемпіонату.

Алкоголь все ж таки продаватимуть, але у спеціальних фан-зонах, де вартість однієї пінти становитиме 12 EUR. Крім того, кількість порцій на людину обмежать чотирма.

За інформацією Daily Mail, спочатку уряд не хотів накладати заборону на продаж алкоголю, але піддався тиску королівської родини Катару. Спиртні напої будуть доступні у ліцензованих готелях та ресторанах безлімітно.