Шрі-Ланка представила унікальні туристичні пакети для вболівальників Чемпіонату світу з футболу 2022 року

Бюро з просування туризму Шрі-Ланки офіційно представило унікальні туристичні пакети для вболівальників Чемпіонату світу з футболу 2022 року.

У рамках спільної акції Асоціація в’їзних туроператорів Шрі-Ланки, Асоціація турагентів Шрі-Ланки, а також Туристичне управління Шрі-Ланки будуть продавати спеціальні пакети, що включають авіаквитки та проживання на п’ять днів вартістю від 630 доларів США. Всі готелі, ресторани, туристичні агенції та інші зацікавлені сторони об’єдналися, щоб створити зону FIFA для розміщення та розваг уболівальників.

Авіакомпанії Sri Lankan Airlines, Flydubai, Qatar Airways та Air India приєдналися до програми, щоб підтримати зусилля Шрі-Ланки в галузі туризму, спрямовані на залучення значної частини з більш ніж 1,2 мільйона футбольних уболівальників під час чотирьох-п’ятиденних перерв між матчами коханої. Нагадаємо, Чемпіонату світу пройде з 20 листопада до 18 грудня.

Національний перевізник Шрі-Ланки також продовжив спеціальний тариф для мандрівників із паспортами вболівальника.

Чиновники впевнені, що акція залучить близько 5 тисяч футбольних фанатів з усього світу. На пляжі Негомбо недалеко від аеропорту Бандаранаїке буде встановлений гігантський телеекран, що транслюватиме всі матчі у прямому ефірі, кіоски з їжею та напоями та справжня пивна із закусками та музикою.

Негомбо — популярний напрямок на заході Шрі-Ланки, обіцяє цікаве знайомство з прибережним життям Шрі-Ланки, жвавим рибним ринком, ноткою колоніальної чарівності та сотнями барвистих дерев’яних човнів.

Туризм – стратегічно важлива галузь для Шрі-Ланки та третє за величиною джерело експорту для національної економіки.

У 2019 році Шрі-Ланку відвідало 1,9 мільйона іноземних гостей, які принесли місцевій економіці близько 3,6 мільярда доларів США. У жовтні 2022 року Шрі-Ланка залучила 42 026 мандрівників, що на 41 відсоток більше у порівнянні з попереднім місяцем, тоді як кількість прибулих за перші 10 місяців 2022 року становила 568 258 осіб. Доходи від туризму за перші п’ять місяців становили 893 мільйони доларів США проти 64 мільйонів доларів США роком раніше.