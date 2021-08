Жахливі прогнози: світ чекають постійні посухи, високі температури і нестача води

Пороми, які колись причалювали до невеликих островів іранського озера Урмія, тепер покриті іржею і застрягли в районі, який більше схожий на соляну рівнину, ніж на озеро.

Всього два десятиліття тому Урмія була найбільшим озером на Близькому Сході, а місцева економіка була заснована на процвітаючому туристичному центрі з готелями і ресторанами.

«Смерть» цього озера була швидкою. Його розмір зменшився більш ніж удвічі: з 5400 квадратних кілометрів в 1990 році до 2500 квадратних кілометрів сьогодні. Фахівці побоюються, що незабаром воно може повністю зникнути.

«Вони споживають більше води, ніж випадає опадів»

Такі проблеми існують у багатьох частинах Близького Сходу, де води стає все менше і менше. Район піддається постійним засухам і високми температурам, при яких вижити практично неможливо. Крім проблем, пов’язаних зі зміною клімату, існує проблема споживання води і погане управління інфраструктурою.

«Деякі країни Близького Сходу, включаючи Іран, Ірак і Йорданію, викачують велику кількість води для зрошення сільськогосподарських земель», – сказав Чарльз Ісландія з Інституту світових ресурсів (WRI).

«Вони споживають більше води, ніж опадів, і тому рівень грунтових вод знижується. Через зменшення кількості опадів і збільшення потреби у воді багато річок, озера і болота пересихають», – сказав місцевий журналіст Ахад Ахмед.

Наслідки нестачі води можуть бути ще гірше, деякі райони стануть хворими. Крім того, може виникнути серйозніша напруженість через спільного використання та управління водними ресурсами, і можуть виникнути політичні конфлікти.

Погані прогнози на майбутнє

Проблеми з водою в Ірані вже привели до загибелі людей. У липні влада вбила трьох протестувальників проти браку води в південно-західній частині країни.

Очікується, що зими на Близькому Сході будуть більш сухими через глобальне потепління, і, хоча літо буде вологішим, високі температури зроблять всю ситуацію більш складною.

Зміна клімату впливає не тільки на кількість доступної води, але і на її якість. Урмія дуже солоне озеро. У міру того, як вона зменшується, концентрація солі збільшується і стає настільки високою, що використання цієї води фактично шкодить урожаю, пише BGNES.

Йорданія імпортує воду з Ізраїлю

Люди в Йорданії звикли жити на невеликій кількості води, але дослідження, опубліковані в Proceedings of the National Academy of Sciences, показують, що до кінця століття їм доведеться вдвічі скоротити споживання води на душу населення.

Більшість йорданців з низьким доходом будуть жити на 40 літрів в день для всіх своїх потреб – пиття, купання, прання одягу і посуду. Середній американець сьогодні використовує приблизно в 10 разів більше.