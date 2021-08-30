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Ужасные прогнозы: мир ждут постоянные засухи, высокие температуры и недостаток воды

На Близькому Сході все менше і менше води

Глеб Парфененко
Ужасные прогнозы: мир ждут постоянные засухи, высокие температуры и недостаток воды
bgonair

Паромы, которые когда-то причаливали к небольшим островов иранского озера Урмия, теперь покрыты ржавчиной и застряли в районе, который больше похож на соляную равнину, чем на озеро.

Всего два десятилетия назад Урмия была крупнейшим озером на Ближнем Востоке, а местная экономика была основана на процветающем туристическом центре отелями и ресторанами.

«Смерть» этого озера была быстрой. Его размер уменьшился более чем вдвое: с 5400 квадратных километров в 1990 году до 2500 квадратных километров сегодня. Специалисты опасаются, что вскоре оно может полностью исчезнуть.

Ужасные прогнозы: мир ждут постоянные засухи, высокие температуры и недостаток воды

«Они потребляют больше воды, чем выпадает осадков»

Такие проблемы существуют во многих частях Ближнего Востока, где воды становится все меньше и меньше. Район подвергается постоянным засухам и высоким температурам, при которых выжить практически невозможно. Помимо проблем, связанных с изменением климата, существует проблема потребления воды и плохое управление инфраструктурой.

«Некоторые страны Ближнего Востока, включая Иран, Ирак и Иорданию, выкачивают большое количество воды для орошения сельскохозяйственных земель», — сказал Чарльз Исландия из Института мировых ресурсов (WRI).

«Они потребляют больше воды, чем осадков, и поэтому уровень грунтовых вод снижается. Из-за уменьшения количества осадков и увеличения потребности в воде много рек, озера и болота пересыхают», — сказал местный журналист Ахад Ахмед.

Последствия нехватки воды могут быть еще хуже, некоторые районы станут больными. Кроме того, может возникнуть серьезная напряженность из-за совместного использования и управления водными ресурсами, и могут возникнуть политические конфликты.

Плохие прогнозы на будущее

Проблемы с водой в Иране уже привели к гибели людей. В июле власти убила трех протестующих против нехватки воды в юго-западной части страны.

Ожидается, что зимой на Ближнем Востоке будут более сухими из-за глобального потепления, и, хотя лето будет влажным, высокие температуры сделают всю ситуацию более сложной.

Изменение климата влияет не только на количество доступной воды, но и на ее качество. Урмия очень соленое озеро. По мере того, как она уменьшается, концентрация соли увеличивается и становится настолько высокой, что использование этой воды фактически вредит урожаю, пишет BGNES.

Иордания импортирует воду из Израиля

Люди в Иордании привыкли жить на небольшом количестве воды, но исследования, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences, показывают, что к концу века им придется вдвое сократить потребление воды на душу населения.

Большинство иорданцев с низким доходом будут жить на 40 литров в день для всех своих нужд — питья, купания, стирки одежды и посуды. Средний американец сегодня использует примерно в 10 раз больше.

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