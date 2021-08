Ужасные прогнозы: мир ждут постоянные засухи, высокие температуры и недостаток воды

Паромы, которые когда-то причаливали к небольшим островов иранского озера Урмия, теперь покрыты ржавчиной и застряли в районе, который больше похож на соляную равнину, чем на озеро.

Всего два десятилетия назад Урмия была крупнейшим озером на Ближнем Востоке, а местная экономика была основана на процветающем туристическом центре отелями и ресторанами.

«Смерть» этого озера была быстрой. Его размер уменьшился более чем вдвое: с 5400 квадратных километров в 1990 году до 2500 квадратных километров сегодня. Специалисты опасаются, что вскоре оно может полностью исчезнуть.

«Они потребляют больше воды, чем выпадает осадков»

Такие проблемы существуют во многих частях Ближнего Востока, где воды становится все меньше и меньше. Район подвергается постоянным засухам и высоким температурам, при которых выжить практически невозможно. Помимо проблем, связанных с изменением климата, существует проблема потребления воды и плохое управление инфраструктурой.

«Некоторые страны Ближнего Востока, включая Иран, Ирак и Иорданию, выкачивают большое количество воды для орошения сельскохозяйственных земель», — сказал Чарльз Исландия из Института мировых ресурсов (WRI).

«Они потребляют больше воды, чем осадков, и поэтому уровень грунтовых вод снижается. Из-за уменьшения количества осадков и увеличения потребности в воде много рек, озера и болота пересыхают», — сказал местный журналист Ахад Ахмед.

Последствия нехватки воды могут быть еще хуже, некоторые районы станут больными. Кроме того, может возникнуть серьезная напряженность из-за совместного использования и управления водными ресурсами, и могут возникнуть политические конфликты.

Плохие прогнозы на будущее

Проблемы с водой в Иране уже привели к гибели людей. В июле власти убила трех протестующих против нехватки воды в юго-западной части страны.

Ожидается, что зимой на Ближнем Востоке будут более сухими из-за глобального потепления, и, хотя лето будет влажным, высокие температуры сделают всю ситуацию более сложной.

Изменение климата влияет не только на количество доступной воды, но и на ее качество. Урмия очень соленое озеро. По мере того, как она уменьшается, концентрация соли увеличивается и становится настолько высокой, что использование этой воды фактически вредит урожаю, пишет BGNES.

Иордания импортирует воду из Израиля

Люди в Иордании привыкли жить на небольшом количестве воды, но исследования, опубликованные в Proceedings of the National Academy of Sciences, показывают, что к концу века им придется вдвое сократить потребление воды на душу населения.

Большинство иорданцев с низким доходом будут жить на 40 литров в день для всех своих нужд — питья, купания, стирки одежды и посуды. Средний американец сегодня использует примерно в 10 раз больше.