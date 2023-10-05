Турист роздягнувся догола в аеропорту Ізраїлю та напав на пасажирів

Медичне обстеження загрожує неадекватному нудисту, який вчинив скандал в ізраїльському аеропорту Бен-Гуріон (Тель-Авів). Як заявили співробітники безпеки аеропорту, такий випадок у них стався вперше.

Як повідомляє ізраїльська преса, до охоронців надійшло повідомлення від переляканих туристів. У ньому йшлося, що «чоловік ходить голим, стукає по столах і кидається стільцями». Охорона, що прибула на місце, дійсно виявила повністю оголеного бешкетника.

«Ми вперше зіткнулися з таким випадком», – заявила охорона, але це їй не завадило затримати неадеквата за підозрою в нападі на двох людей. Вже відомо, що ним виявився місцевий мешканець північного Ізраїлю у віці 30 років. Він доставлений до медичного центру та пройде відповідне медичне обстеження.

Нагадаємо, що він такий не єдиний — днями оголену туристку намагалися спіймати і в аеропорту іспанської Малаги, щоправда, чим там скінчилася гонитва — так і невідомо.

Також раніше курйозний випадок стався у черзі на реєстрацію рейсу американської авіакомпанії Spirit Airlines: туристка стояла у загальній черзі у дуже короткій сукні і без трусів. Своїм виглядом вона збентежила пасажирів. Численні відео від імені мандрівників та пілотів були опубліковані в їхніх особистих TikTok-акаунтах.