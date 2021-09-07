Археологи в Ізраїлі виявили незвичайний артефакт для шахрайства в торгівлі

Археологи, що працюють в північній частині міста Давида в Старому Єрусалимі, виявили 2700-річну гирю біля основи Західної стіни. На думку вчених, її використовували для шахрайства в торгівлі.

Археологи виявили вантаж, який використовувався для торгівлі в стародавньому Єрусалимі. Знахідка мала діаметр 14 мм, висоту 12 мм. Вантаж зроблений з твердого вапняку. На поверхні гирі вчені виявили гравюри, які свідчать про те, що її вага становить два гера, тобто 0,944 грама. Незважаючи на це, насправді вантаж важить майже втричі більше, мінімум 3,61 грама.

Два археолога Елі Шукрон з Єврейського університету в Єрусалимі та Хага Коен Колонімус пояснили цю невідповідність у даних тим, що вантаж використовувався в торгівлі для обману людей. Продаючи важкі і легкі вантажі, торговці належним чином використовували їх при купівлі або продажу товарів.

У свою чергу, газета The Jerusalem Post відзначає, що цей вид шахрайства детально описаний в Біблії, де піддається різкій критиці.

Повні результати розкопок будуть опубліковані в п’ятницю як частина книги дослідницької конференції «Місто Давида» Інституту вивчення іудаїзму Мегалот в Ізраїлі.