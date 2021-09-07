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Археологи в Израиле обнаружили необычный артефакт для мошенничества в торговле

Глеб Парфененко
Археологи в Израиле обнаружили необычный артефакт для мошенничества в торговле
Древняя гиря, вероятно, использовался мошенником в эпоху Первого храма в Иерусалиме. (Фотография: ELIYAHU YANA / Город Давида)

Археологи, работающие в северной части города Давида в Старом Иерусалиме, обнаружили 2700-летнюю гирю у основания Западной стены. По мнению ученых, ее использовали для мошенничества в торговле.

Археологи обнаружили груз, который использовался для торговли в древнем Иерусалиме. Находка была диаметром 14 мм, высотой 12 мм. Груз сделан из твердого известняка. На поверхности гири ученые обнаружили гравюры, которые свидетельствуют о том, что ее вес составляет два герра, то есть 0,944 грамма. Несмотря на это, на самом деле груз весит почти втрое больше, минимум 3,61 грамма.

Два археолога Эли Шукрон из Еврейского университета в Иерусалиме и Хага Коэн Колонимус объяснили это несоответствие в данных тем, что груз использовался в торговле для обмана людей. Продавая тяжелые и легкие грузы, торговцы должным образом использовали их при покупке или продаже товаров.

В свою очередь, газета The Jerusalem Post отмечает, что этот вид мошенничества подробно описан в Библии, где подвергается резкой критике.

Полные результаты раскопок будут опубликованы в пятницу как часть книги исследовательской конференции «Город Давида» Института изучения иудаизма Мегалот в Израиле.

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