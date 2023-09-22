У Єрусалимі відкриють для туристів найвизначніші будинки

Фестиваль “Відкриті будинки” в Єрусалимі (Ізраїль) пройде протягом двох вихідних жовтня 2023 року. Про це повідомляє прес-служба ізраїльського Міністерства туризму.

Фестиваль проведуть у 16-й раз. У рамках заходу туристи та мешканці зможуть відвідати сотні об’єктів архітектури: цікаві будинки, унікальні квартири, громадські будинки.

Потрапити туди можна у рамках безкоштовних екскурсій з 19 по 21 та з 26 по 28 жовтня.

Також фестиваль познайомить публіку з новими іменами в архітектурі та дизайні, з проектами, що демонструють оригінальне мислення, інноваційні підходи щодо використання сировини, прагнення до збереження навколишнього середовища.