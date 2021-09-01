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COVID Travel NewsІТАЛІЯ

Зелений сертифікат також вступає в силу для міжрегіональних поїздок в Італії

Гліб Парфененко
Зелений сертифікат також вступає в силу для міжрегіональних поїздок в Італії
iStock / Getty Images

В Італії “зелений” сертифікат також вступає в силу для поїздів, автобусів і літаків, що курсують між регіонами Італії, повідомляє ANSA. Зелений сертифікат включає або довідку про повний цикл вакцинації, або аналіз на коронавірус не старші 48 годин і довідку про інфекцію.

Зелений сертифікат для культурних і спортивних об’єктів, ресторанів і кафе діє в країні з 6 серпня, і введення цього заходу викликало протести.

Зелений сертифікат також буде необхідний в школах і університетах з наступного тижня, коли почнеться поетапний початок навчального року.

Противники цього заходу запланували на сьогодні акції протесту і навіть погрожують перекрити залізничну колію. З цієї причини заходи безпеки на вокзалах були посилені на ніч, а міністр внутрішніх справ Лучіана Ламоржезе попередила, що буде проявлена ​​нетерпимість до тих, хто спробує порушити громадський порядок.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, з іншого боку, отримував погрози смерті в соціальних мережах за свою позицію на підтримку Васкера.

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