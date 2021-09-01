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Зеленый сертификат также вступает в силу для межрегиональных поездок в Италии

Глеб Парфененко
Зеленый сертификат также вступает в силу для межрегиональных поездок в Италии
Зеленый сертификат также вступает в силу для межрегиональных поездок в Италии

В Италии «зеленый» сертификат также вступает в силу для поездов, автобусов и самолетов, курсирующих между регионами Италии, сообщает ANSA. Зеленый сертификат включает или справку о полном цикле вакцинации, или анализ на коронавирус не старше 48 часов и справку об инфекции.

Зеленый сертификат для культурных и спортивных объектов, ресторанов и кафе действует в стране с 6 августа, и введение этой меры вызвало протесты.

Зеленый сертификат также будет необходим в школах и университетах со следующей недели, когда начнется поэтапный начало учебного года.

Противники этого мероприятия запланировали сегодня акции протеста и даже угрожают перекрыть железнодорожные пути. По этой причине меры безопасности на вокзалах были усилены на ночь, а министр внутренних дел Лучиана Ламоржезе предупредила, что будет проявлена ​​нетерпимость к тем, кто попытается нарушить общественный порядок.

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, с другой стороны, получал угрозы смерти в социальных сетях за свою позицию в поддержку Васкера.

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