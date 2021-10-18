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Важлива інформація для туристичних і ділових поїздок в Італію

У ресторані, музеї або на конференції - обов'язково з «зеленим сертифікатом».

Гліб Парфененко
Важлива інформація для туристичних і ділових поїздок в Італію

Міністерство охорони здоров’я опублікувало важливу інформацію для туристів, які планують поїздку до Італії. Для відвідування ресторанів і розважальних закладів, культурних і спортивних об’єктів і заходів громадянам необхідно мати т.зв. «Зелений сертифікат». Повинен бути один з трьох варіантів:

1️. завершений цикл вакцинації (дійсний протягом 12 місяців) або за першу дозу вакцини (цей документ дійсний до дати, встановленої для другої дози);

2️. при захворюванні COVID-19 (термін дії довідки 6 місяців);

3️. при негативному результаті ПЛР-тесту або експрес-тесту на антиген (документ дійсний 48 годин).

Ці вимоги поширюються також на учасників конференцій і конгресів, при відвідуванні фестивалів, розважальних центрів, ігрових залів.

З «зеленим сертифікатом» людям в Італії дозволяється працювати. Обмеження поширюється як на тих, хто працює в державній адміністрації, так і на осіб, зайнятих в приватному секторі.

Як умова для роботи за професією сертифікат є обов’язковим для всіх вчителів, а також для адміністративного і технічного персоналу шкіл і університетів. Сертифікат потрібен для отримання доступу до навчальних закладів як від студентів, так і від відвідувачів.

Більш жорсткі заходи викликали серію протестів в Італії.

Вона стала першою країною в Європі, яка ввела обов’язковий сертифікат COVID для співробітників державного і приватного бізнесу. Рішення зачіпає 23 мільйони робітників.

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