ГлавнаяCOVID Travel NewsВажная информация для туристических и деловых поездок в Италию
COVID Travel NewsИТАЛИЯТуризм

Важная информация для туристических и деловых поездок в Италию

У ресторані, музеї або на конференції - обов'язково з «зеленим сертифікатом».

Глеб Парфененко
Важная информация для туристических и деловых поездок в Италию

Министерство здравоохранения опубликовало важную информацию для туристов, планирующих поездку в Италию. Для посещения ресторанов и развлекательных заведений, культурных и спортивных объектов и мероприятий гражданам необходимо иметь т.н. «Зеленый сертификат». Должен быть один из трех вариантов:

1️. завершенный цикл вакцинации (действительный в течение 12 месяцев) или первую дозу вакцины (этот документ действителен до даты, установленной для второй дозы)

2️. при заболевании COVID-19 (срок действия справки 6 месяцев);

3️. при отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген (документ действителен 48 часов).

Эти требования распространяются также на участников конференций и конгрессов, при посещении фестивалей, развлекательных центров, игровых залов.

С «зеленым сертификатом» людям в Италии разрешается работать. Ограничение распространяется как на тех, кто работает в государственной администрации, так и лиц, занятых в частном секторе.

Как условие для работы по профессии сертификат является обязательным для всех учителей, а также для административного и технического персонала школ и университетов. Сертификат требуется для доступа в учебные заведения как от студентов, так и от посетителей.

Более жесткие меры вызвали серию протестов в Италии.

Она стала первой страной в Европе, которая ввела обязательный сертификат COVID для сотрудников государственного и частного бизнеса. Решение затрагивает 23 миллиона рабочих.

Слідкуйте за нами на: Google News | Telegram | Facebook | Twitter
- Реклама -
Помощь проекту
- Реклама -

Актуально про...

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Похожие новости

Dip.org.ua - это не просто туристический портал Украины - это ваш надежный проводник и помощник в путешествиях по туристическим местам всего мира. Здесь собрана все актуальные новости и информация для тех, кто только планирует путешествие или уже отдыхает.

Необычные музеи и достопримечательности, живописные страны и лучшие туры

Наш сайт о туризме поможет вам легко сориентироваться в океане туристических новостей и интересных событий в самых популярных туристических местах мира. Рекомендуем интересные музеи мира, публикуем обзоры стран, городов, достопримечательностей и курортов.

Популярные новости

Последние новости

Популярные темы

COVID-19коронавирусЕвропавакцинацияпандемияТалибанДжо Байденпогодаземлетрясениевакцина

© DIP. Все материалы на данном веб-сайте размещаются на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International