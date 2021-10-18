Важная информация для туристических и деловых поездок в Италию

Министерство здравоохранения опубликовало важную информацию для туристов, планирующих поездку в Италию. Для посещения ресторанов и развлекательных заведений, культурных и спортивных объектов и мероприятий гражданам необходимо иметь т.н. «Зеленый сертификат». Должен быть один из трех вариантов:

1️. завершенный цикл вакцинации (действительный в течение 12 месяцев) или первую дозу вакцины (этот документ действителен до даты, установленной для второй дозы)

2️. при заболевании COVID-19 (срок действия справки 6 месяцев);

3️. при отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген (документ действителен 48 часов).

Эти требования распространяются также на участников конференций и конгрессов, при посещении фестивалей, развлекательных центров, игровых залов.

С «зеленым сертификатом» людям в Италии разрешается работать. Ограничение распространяется как на тех, кто работает в государственной администрации, так и лиц, занятых в частном секторе.

Как условие для работы по профессии сертификат является обязательным для всех учителей, а также для административного и технического персонала школ и университетов. Сертификат требуется для доступа в учебные заведения как от студентов, так и от посетителей.

Более жесткие меры вызвали серию протестов в Италии.

Она стала первой страной в Европе, которая ввела обязательный сертификат COVID для сотрудников государственного и частного бизнеса. Решение затрагивает 23 миллиона рабочих.