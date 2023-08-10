В Італії туристи пошкодили цінну статую під час селфі

За інформацією видання The Independent, нещодавно туристи з Німеччини, які відвідали італійську віллу у місті Віджу, випадково пошкодили цінну статую під час спроби зробити селфі у фонтані.

Подія сталася на віллі Альчео, розташованій у місті Віджу, що на півночі Італії, у регіоні Ломбардія. Група з 17 туристів із Німеччини орендувала цю віллу для відпочинку. Одного дня вони вирішили сфотографуватися у фонтані, але в процесі ненавмисно пошкодили статую, створену відомим скульптором Енріко Бутті.

Інцидент зафіксували камери відеоспостереження.

Вартість цієї статуї, якій вже 150 років, оцінюється у 200 000 євро. Відновлення скульптури обіцяє бути дорогим і, крім того, внаслідок її пошкодження постраждала також чаша фонтану.

Власники вілли подали заяву до поліції щодо цього інциденту. Зазначається, що туристи несуть повну відповідальність за те, що трапилося, оскільки їм явно заборонено було підніматися у фонтан.