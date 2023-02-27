У Венеції туристи викрали гондолу. Тепер на них чекає штраф у 15 000 євро

Двоє молодих туристів із Франції вирішили вночі покататися Гранд-каналом у Венеції і не придумали нічого кращого, як викрасти гондолу.

Вони відв’язали залишену на ніч гондолу і пройшли на ній головною водною артерією міста — Гранд-каналом. Приблизно за годину порушників помітили співробітники одного з готелів Венеції та викликали поліцейський патруль.

За їхніми словами, вони звернули увагу на незвичайний хід човна: зловмисники пливли на гондолі на кшталт байдарки або каное, загребуючи через борт, пише видання Corriere del Veneto.

Поліцейські затримали туристів. Тепер їм загрожує штраф до 15 000 євро. Як стверджує власник гондоли Джоджіо Богьоло, під час катання молоді французи викинули у воду не лише декор гондоли, а й документи, через що він тимчасово не може повернутись до роботи. За словами гондольєра, найбільше його засмутив сміх молодих людей і те, що після арешту вони не вибачилися.

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