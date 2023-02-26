У Флоренції туриста оштрафували на 500 євро за проїзд мостом

В Італії американського туриста, який проїхав орендованою машиною історичним мостом, оштрафували на 500 євро.

Понте Веккьо у Флоренції — один із найвідоміших мостів Італії. Побудований ще в 1345 він зберіг свій первісний образ до наших днів. Це єдиний міст у Флоренції, що вцілів після бомбардувань Другої світової війни. Спочатку на мосту були лавки м’ясників, у наші дні тут розташувалися ювелірні магазини та продавці сувенірів.

Міст Понте Веккьо — один із символів Флоренції, його суворо охороняють та стежать за станом, тому зовсім не дивно, що проїзд машин мостом суворо заборонено.

Проте минулого тижня 34-американський турист вирішив проігнорувати цю заборону і на орендованій машині спробував перетнути міст. Обурені місцеві мешканці викликали поліцію, яка оперативно прибула на місце та затримала туриста. В результаті перевірки виявилося, що у водія, до всього іншого, не було прав водія міжнародного зразка. За словами чоловіка, він намагався знайти місце для паркування і не знав, що їде Понтом Веккйо. Туриста оштрафували на 500 євро

Це не перший випадок порушення правил у історичних місцях. Так, у травні 2022 року 37-річний турист із Саудівської Аравії вирішив покататися Іспанськими сходами на орендованій машині марки Maserati. Туристу було пред’явлено звинувачення у завданні шкоди культурній спадщині з обтяжливими обставинами.