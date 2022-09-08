В Італії туриста було оштрафовано на 450 євро за поїдання морозива біля фонтану

Бажання скуштувати десерту біля підніжжя історичної пам’ятки в Італії обернулося для іноземного туриста штрафом у 450 євро. Йдеться про знаменитий Фонтан-де-Катекумені, датованого 1589 роком і розташованого в районі невеликої мальовничої площі П’яцца делла Мадонна деї Монті в районі Монті в Римі.

55-річний чоловік, у якого, крім морозива, також було пиво в руці, отримав догану від поліції рано-вранці минулої суботи, повідомили італійські ЗМІ. Збудований Баттістою Русконі фонтан є популярним місцем для нічних посиденьок туристів, але в п’ятницю його обтягнули стрічкою, щоб ніхто не міг підійти до нього близько і сісти на сходи. Однак близько першої години ночі турист вирішив сісти в забороненому місці і не рушив з місця навіть тоді, коли поліція попередила його про покарання штрафом.

За словами туриста, він не знав, що порушує затверджену міською радою заборону на вживання їжі та напоїв біля фонтанів Риму, яка є частиною безлічі правил, запроваджених тодішнім мером Вірджинією Раггі у 2017 році. Зазначимо, що своїми заходами вона намагалася боротися за естетику туризму та відновлення пристойності в італійській столиці.

Нагадаємо, нові заходи впливу були введені слідом за указом, вперше розробленим у 1946 році, який включав заборону на перетягування валіз на коліщатках і колясок історичними сходами, ходіння з голими грудьми в публічних місцях, купання у фонтанах. Обмеження торкнулися навіть римського звичаю розвішувати білизну на мотузки для просушування між сусідніми будинками.

Крім того, з 2018 року туристам та місцевим жителям заборонено сидіти на найзнаменитішій пам’ятці Італії – Іспанських сходах у Римі. Проте чи через незнання, чи як виклик нормам туристи регулярно порушують майже всі культурні закони. Так, у червні американська мандрівниця була оштрафована за те, що кинула електричний скутер на об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, завдавши збитків у розмірі 25 000 євро, а двома тижнями раніше приїжджий із Саудівської Аравії з’їхав на Maserati сходами.