Туристам розкрито спосіб безкоштовної екскурсії у Венеції

Оригінальний спосіб не платити за дорогу екскурсію каналами Венеції представила в соцмережах одна з туристок. Кеті з Великобританії у своєму акаунті в TikTok розповіла історію, як їй вдалося не платити за поїздку на гондолі Венецією, а це популярна розвага для туристів, але може бути дуже дорогою.

“Це досить романтично – піддатися на вмовляння сміттярів влаштувати вам човнову екскурсію Венецією, коли у вас немає 80 євро, щоб витратити на поїздку на гондолі”, – заявила вона у своєму відео.

У кадрах видно, як туристка та її подруга подорожують знаменитою венеціанською гондолою під мостами міста на воді – правда в неромантичному оточенні сміття та мішків з цементом. Також вона показала у відео двох чоловіків, які управляють човном.

«Це Алессандро та його батько, вони обоє були дуже милі, і потім ми пішли з ними випити кілька коктейлів, щоб сказати спасибі», – пояснила туристка.

Відео заслужило понад 1.5 млн переглядів та ще 200 тис. коментарів. Деякі туристи знайшли цю ідею привабливою. «Вау! Це справді геніально», – пишуть вони. “Ми повторимо ваш досвід!”, – Додають інші.

Дехто поставився з великим скепсисом. У туристки запитали, чи не смердить на човні – вона відповіла: «Зовсім ні! Я думаю, це були просто мішки з піском та будівельні матеріали». Тим не менш, коментатори зазначили: «Я краще витрачу 80 євро». «Венеція здається єдиним містом у світі, де тур від сміттярів може бути романтичним», – додав ще один турист.