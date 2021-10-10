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ІТАЛІЯ

Тисячі людей протестували в Римі проти паспорта здоров’я (ФОТО)

Гліб Парфененко
Тисячі людей протестували в Римі проти паспорта здоров'я (ФОТО)

Тисячі людей взяли участь в акції протесту проти медичних паспортів, організованої в центрі італійської столиці Рима, що призвело до сутичок з поліцією, повідомляють світові агентства.

Правила, які вступили в силу 15 жовтня, вимагають, щоб співробітники подавали докази вакцинації або недавнього негативного тесту на коронавірус для допуску на свої робочі місця. Це положення стосується як державні, так і приватні підприємства.

Тисячі людей протестували в Римі проти паспорта здоров'я (ФОТО)

Спочатку протестувальники провели велику санкціоновану акцію протесту на площі Пьяцца дель Пополо. Потім вони покинули площу і вступили в зіткнення з поліцією, пройшовши через парк Вілла Боргезе в рамках акції протесту, на яку у них не було дозволу.

Тисячі людей протестували в Римі проти паспорта здоров'я (ФОТО)

Поліцейські, екіпіровані для боротьби з заворушеннями, не дозволили їм перетнути вулицю, що проходить повз офіс прем’єр-міністра Маріо Драгі. В ході зіткнень використовувалися водомети. Щонайменше двоє протестувальників отримали поранення.

За даними телеканалу RAI, протестуючих було не менше 10 000 чоловік. Організатори повідомили, що число учасників склало 100 000 чоловік.

Тисячі людей протестували в Римі проти паспорта здоров'я (ФОТО)

Уже кілька місяців італійці зобов’язані пред’являти паспорт здоров’я при відвідуванні кінотеатрів, театрів, музеїв, виставок, концертів, спортивних залів і басейнів, відвідуванні ресторанів в закритих приміщеннях, а також при поїздках на далекі відстані. За даними Міністерства охорони здоров’я, більше 80 відсотків осіб у віці 12 років і старше пройшли вакцинацію.

Італія стала першою європейською країною, яка постраждала від пандемії, а число жертв в країні перевищила 130 000 осіб.

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