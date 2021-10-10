Тысячи людей протестовали в Риме против паспорта здоровья (ФОТО)

Тысячи людей приняли участие в акции протеста против медицинских паспортов, организованной в центре итальянской столицы Рима, что привело к столкновениям с полицией, сообщают мировые агентства.

Правила, которые вступили в силу 15 октября, требуют, чтобы сотрудники подавали доказательства вакцинации или недавнего негативного теста на коронавирус для допуска на свои рабочие места. Это относится как государственные, так и частные предприятия.

Сначала протестующие провели большую санкционированную акцию протеста на площади Пьяцца дель Пополо. Затем они покинули площадь и вступили в столкновения с полицией, пройдя через парк Вилла Боргезе в рамках акции протеста, на которую у них не было разрешения.

Полицейские, экипированные для борьбы с беспорядками, не позволили им пересечь улицу, проходящей мимо офиса премьер-министра Марио Драги. В ходе столкновений использовались водометы. По меньшей мере двое протестующих получили ранения.

По данным телеканала RAI, протестующих было не менее 10 000 человек. Организаторы сообщили, что число участников составило 100 000 человек.

Уже несколько месяцев итальянцы обязаны предъявлять паспорт здоровья при посещении кинотеатров, театров, музеев, выставок, концертов, спортивных залов и бассейнов, посещении ресторанов в закрытых помещениях, а также при поездках на дальние расстояния. По данным Министерства здравоохранения, более 80 процентов лиц в возрасте 12 лет и старше прошли вакцинацию.

Италия стала первой европейской страной, пострадавшей от пандемии, а число жертв в стране превысило 130 000 человек.