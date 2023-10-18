Всі розділи
ГоловнаІталіяСтало відомо скільки "заробляє" найвідоміший фонтан у світі
ІталіяТуризм

Стало відомо скільки “заробляє” найвідоміший фонтан у світі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Стало відомо скільки

У соціальних мережах набирає популярності ролик, у якому міські служби Риму збирають монетки із відомого фонтану Треві.

Фонтан Треві, один із найвідоміших фонтанів у світі, знаходиться в Римі, Італія. Його велична архітектура та вражаюча історія зробили з нього значний символ міста та одну з головних туристичних визначних пам’яток, яка привертає увагу мільйонів туристів з усього світу.

Фонтан збудований у 1732—1762 роках за проєктом архітектора Ніколо Сальві. Він займає центральне місце на площі (Piazza di Trevi), і його головна прикраса – величезний комплекс статуй, що зображує бога океану Нептуна, який веде колісницю, запряжену морськими кіньми та тритонами. Висота фонтану – 26 метрів, а ширина – понад 20 метрів.

Однак фонтан Треві відомий не лише своєю красою та історією, а й однією цікавою традицією. Згідно з повір’ям, кинута у воду через ліве плече монета обов’язково принесе удачу та забезпечить повернення до Вічного міста. Безліч туристів дотримуються цієї традиції і кидають монети у фонтан, загадуючи бажання.

Користувач із ніком JoMammaBaby у TikTok поділився з передплатниками відео, на якому видно, як співробітники комунальних служб чистять фонтан. Ролик переглянули понад 10 мільйонів разів.

За даними ЗМІ, фонтан Треві “один із найбагатших у світі”, щодня туди кидають значну суму грошей, але найчастіше в медіа можна зустріти дані про близько 1500-3000 євро на добу. Його чистять кілька разів на тиждень, і роботи зазвичай займають кілька годин. Гроші, виловлені з фонтану, йдуть на благодійність, наприклад, за ці кошти фінансуються безкоштовні їдальні, притулки для безпритульних та інші проєкти.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Названо 10 міст Європи з найдешевшою вуличною їжею

Велика Британія
Для туристів, які люблять гастрономічні пригоди, але не бажають...

Названо найкращі туристичні напрямки світу у 2023 році

Велика Британія
Сайт для мандрівників Tripadvisor представив свій традиційний рейтинг найкращих...

У Італії знову відкрився давній палац, який перебував на реставрації 50 років

Італія
Давньоримський імператорський палац, розташований на вершині Палатинського пагорба, був...

З наступного року країни Європи обмежать роботу сервісу оренди житла Airbnb

Австрія
З наступного літа Австрія обмежить кількість ночей, на які...

Найвищий рівень небезпеки через спеку оголошено у 12 містах Італії

Італія
Міністерство охорони здоров'я Італії оголосило про найвищий, "червоний", рівень...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаLifeStyleРосіяCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19курйозВійна РФ проти УкраїниПоради туристамЄвропакоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму