Стало відомо скільки “заробляє” найвідоміший фонтан у світі

У соціальних мережах набирає популярності ролик, у якому міські служби Риму збирають монетки із відомого фонтану Треві.

Фонтан Треві, один із найвідоміших фонтанів у світі, знаходиться в Римі, Італія. Його велична архітектура та вражаюча історія зробили з нього значний символ міста та одну з головних туристичних визначних пам’яток, яка привертає увагу мільйонів туристів з усього світу.

Фонтан збудований у 1732—1762 роках за проєктом архітектора Ніколо Сальві. Він займає центральне місце на площі (Piazza di Trevi), і його головна прикраса – величезний комплекс статуй, що зображує бога океану Нептуна, який веде колісницю, запряжену морськими кіньми та тритонами. Висота фонтану – 26 метрів, а ширина – понад 20 метрів.

Однак фонтан Треві відомий не лише своєю красою та історією, а й однією цікавою традицією. Згідно з повір’ям, кинута у воду через ліве плече монета обов’язково принесе удачу та забезпечить повернення до Вічного міста. Безліч туристів дотримуються цієї традиції і кидають монети у фонтан, загадуючи бажання.

Користувач із ніком JoMammaBaby у TikTok поділився з передплатниками відео, на якому видно, як співробітники комунальних служб чистять фонтан. Ролик переглянули понад 10 мільйонів разів.

За даними ЗМІ, фонтан Треві “один із найбагатших у світі”, щодня туди кидають значну суму грошей, але найчастіше в медіа можна зустріти дані про близько 1500-3000 євро на добу. Його чистять кілька разів на тиждень, і роботи зазвичай займають кілька годин. Гроші, виловлені з фонтану, йдуть на благодійність, наприклад, за ці кошти фінансуються безкоштовні їдальні, притулки для безпритульних та інші проєкти.