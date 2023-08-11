Не порушуйте порядок! Як Італія навчає туристів етикету

У дедалі більшому числі італійських міст запроваджуються норми поведінки відвідувачів. Цей крок робиться з метою регулювання потоку туристів та зниження негативних наслідків масового приїзду, повідомляє Deutsche Welle.

У Венеції особливо цінують добрі манери у гостей. На півночі Італії це місто, що страждає від негативних ефектів масового туризму, довгий час є популярним напрямом для мандрівників. Цього сезону у Венеції діють суворі правила для туристів, порушення яких тягне за собою значні грошові штрафи. Заборонено, наприклад, ходити з оголеним верхом, залишати тротуари та стрибати у канали для купання. Осідати можна лише на призначених для цього місцях, заборонено займати сходи, мости, тротуари та колодязі.

Обмеження для туристів у Венеції

Місцева влада прагне обмежити кількість туристів, особливо денних гостей, які не зупиняються в місті ночувати. Офіційні статистики вказують, що у 2019 році Венецію відвідало близько 5,5 мільйонів туристів. До цієї цифри слід додати відвідувачів, які проводять у місті лише день, без ночівлі, що значно збільшує загальну кількість гостей. Проте контроль за таким видом туризму виявляється складним. Вирішено було відкласти запровадження спеціальної плати за в’їзд для таких гостей наступного року.

“Ймовірно, спочатку цей захід буде протестовано протягом 20 днів, коли кількість туристів у місті особливо висока”, – повідомив представник міської адміністрації. – “Це складна ситуація. Венеція стає піонером в Італії у цьому питанні. Ми хочемо забезпечити правильну реалізацію. У цьому випадку немає прецедентів, на які можна було б орієнтуватися”.

Не тільки Венеція вживає заходів для регулювання масового туризму в Італії. Згідно з повідомленням італійської газети “Il Messaggero”, в одному з курортних місць на острові Сардинія буде запроваджено контроль за доступом до популярних пляжів. Кожен день буде доступна лише обмежена кількість місць, які необхідно буде забронювати та сплатити заздалегідь.

Рекордна кількість туристів в Італії

Цього року до Італії попрямував величезний потік туристів, потужніший, ніж будь-коли. За даними соціологічного інституту Demoskopika, країна поб’є рекорд за кількістю іноземних гостей, які цього року відвідали. Прогнозується, що їхня кількість перевищить 68 мільйонів, що майже на три мільйони більше, ніж у 2019 році, до початку пандемії коронавірусу. Проте великий наплив туристів викликає проблеми у багатьох регіонах. Це особливо актуально для невеликих островів, де у літні місяці автомобільний рух сильно збільшується через туристів.

Через це було ухвалено рішення заборонити використання автомобілів туристами на островах Лампедуза та Ліноза, розташованих між Сицилією та Північною Африкою, а також на острові Прочіда біля берегів Неаполя. “Це єдине чинне рішення”, – зазначив мер Прочіда Раймондо Амброзіо в інтерв’ю Il Messaggero. – “Наш острів – найбільш щільно населений у Європі, і логістика є для нас серйозною проблемою”. Щорічно на цей острів приїжджає 600 000 туристів, на площі всього чотири квадратні кілометри.

Обмеження входу до національного парку Фаннес-Сеннес-Прагс у провінції Південний Тіроль також було запроваджено цього літа. Тепер відвідувачі можуть потрапити на територію парку лише з попередньо придбаними квитками, та користуватися дозволено лише громадським транспортом, велосипедами чи пересуватися пішки. Такі кроки робляться регулювання зростання туристичного потоку. Крім того, у Південному Тиролі розглядається питання щодо обмеження кількості місць у готелях для туристів.

Штрафи для неслухняних туристів

У Портофіно, відомому туристичному місці на Італійській Рів’єрі, адміністрація також робить кроки для керування потоком відвідувачів. У літні місяці тисячі туристів заполонюють порт і вузькі вулички цього мальовничого села. Щоб запобігти хаосу, цього сезону в Портофіно дозволили поліції оштрафувати порушників правил поведінки. Сума штрафу може сягати 275 євро.

“Згідно з правилами, не можна накопичуватися на ділянках, де рух пішоходів утруднений і контроль має здійснювати поліція”, – зазначив мер Портофіно Маттео Віачава. – “Це захід безпеки. Турагентства та гіди тепер повинні стежити, щоб у деяких місцях не накопичувалося надто багато туристів”.

Крім того, мер Портофіно звертає увагу на тих туристів, які не дотримуються норм пристойності. На початку травня влада цього села запровадила додаткове правило: тепер по всій території Портофіно не можна ходити босоніж, у бікіні або з оголеним верхом.